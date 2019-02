Tartu korvpallurid pidid taas mõru pilli alla neelama, Kalev ei suutnud eestlaste au päästa

Olude sunnil oma kodumängu Võru spordihoones pidanud tartlased alustasid kohtumist hästi, avaveerandi järel juhiti 21:15. Lätlased said aga oma mängu paremini käima ning poolajaks olid nad omakorda kolmega peal.

Valmiera kasvatas järgmise kümne minutiga edu kuuele. Matši saatus otsustati viimase neljandiku esimese poolega, 5.25 enne lõpuvilet oli lätlaste edu 68:56. Seda vahet tartlastel enam kinni lappida ei õnnestunudki.

"Tulime küll juba eile siia, aga peab tunnistama, et selle saaliga sõbraks veel ei saanud. Kui korvpallimängus sisse ei viska, siis on rakse võita. Ja kui visked ei lähe, hakatakse kiirustama ja tulevad rumalad vead. Kaitses tulevad augud ja nii see võit täna käest läks. Lõpus saime küll korra natuke mängu sisse, aga võiduks sellest ei piisanud," sõnas Tartu peatreener Priit Vene pressiteate vahendusel.