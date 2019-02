Tippjalgpalluri piltilusa abikaasa ülestunnistus: ta oli kogu aeg vigastatud, sest seksisime liiga palju 

Nimelt on sakslasest vutimees juba pikka aega koos olnud imekauni Melissa Satta-Boatengiga, kellega ta 2016. aastal ka abiellus. Naine tunnistas, et mõned aastad tagasi oli ka tema suuresti oma abikaasa vigastustes süüdi.

"Me seksisime 7-10 korda nädalas, olen üsna kindel, et see oli ta traumade tekkimise peamine põhjus," meenutab Melissa 7-8 aasta tagust aega.