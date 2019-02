VÕITLEJA: Õiglase jalg annab tunda, kuid ta liigub ilusa isikliku rekordi poole 

"Iga ala järel on vaja valusat kohta masseerida," rääkis Õiglane eduka päeva järel. "Pean ökonoomselt võistlema. Kaugushüppes loobusin kahest katsest. Arvan, et 60 meetrit võin kiiremini joosta. Samas olen üllatunud, et suutsin distantsi sellises seisus nii väledalt läbida. Kõrgushüppes viskas jalg hästi, aga tehnika lagunes ja see oli juba minu viga."