Millised olid Cristiano Ronaldo elukaaslase narkokaupmehest isa seosed allmaailmaga? 

Rodrigueze 18leheküljelisest kohtuotsusest loeb välja, et just tema oli suurejoonelise narkovõrgustiku üks ajudest. See maailm kukkus tema jaoks kolinal kokku 1999. aasta 26. jaanuaril, mil ametivõimud pidasid luureandmete põhjal kinni auto, millest leiti 114 000 euro väärtuses kokaiini. Sealjuures üritasid masinas olnud mehed enne vahistamist autos olnud kokaiinist vabaneda, seda aknast välja loopides.