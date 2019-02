Au- ja rahaahned agendid ehk Vutistaari salapärane kadumine polnudki ehk juhus 

Kuidas on tänapäeva maailmas võimalik, et La Manche´i väina kohal jääb täiesti salapäraselt kadunuks lennuk, kus peal kaks inimest? Seni on kahe nädalaga leitud vaid ükskikud õhusõiduki detailid, mis veel samuti suurt midagi ei näita. Juhtumi teeb veelgi kummalisemaks tõik, et enne potentsiaalselt õnnetust ei kõlanud ainsatki hädaabisignaali.