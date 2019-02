Esialgu vaid ajutiselt Manchester Unitedi peatreeneriks määratud norralane kulutab oma peas juba 230 miljonit! 

Esiti tehti norralasega leping tänavuse hooaja lõpuni ning seejärel proovitakse püüda ilmselt mõnda suuremat nime. Solskjär on aga peatreenerina hiilgavalt alustanud: üheksast mängust on võidetud koguni kaheksa, vaid üks on lõppenud viigiliselt.