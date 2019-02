Bam Margera valis medalite asemel „Jackassi“: ma ei kahetse, kasutasin ära oma isikuomadusi 

Üllataval kombel selgub, et ka niinimetatud „spordikauge rulatamise“ legend mõistab tänapäeva noorte unistusi. Margera uute iidolite sekka kuulub näiteks mulluse Simple Sessioni võitja Jagger Eaton.

„Tegelikult unistasin isegi mina X-mängude medalitest, aga sain aru, et ma ei suuda piisavalt palju pingutada, et nende ässadega võistlustel konkureerida. Siis paningi selga lahedad riided ja tegin teistmoodi trikke, et vähemalt ajakirjade kaanel olla,“ arutleb Margera, kes oli tänavuse Simple Sessioni aukülaline.

„Nüüd saan tegelikult väga hästi aru, miks Jagger olümpiamängudest unistab. Minu ajal oli olukord täiesti teistsugune. Kui nägin, et keegi tegi suure switch ollie', olin hämmingus. Ta sõitis ju muidu vasak külg ees, aga triki tegi parem külg ees! See tundus hullumeelne. Nüüd õpivad noored ühe päevaga ära switch 360 flip'i. Nende normaalsus on minu ajastu omast täiesti teistsugune. Kui oleksin praegu 15aastane, siis tahaksin samuti olümpiale. Jagger Eaton teeb asju, mida ma pidasin terve elu jooksul võimatuks. Ta ei eksi mitte kunagi. Tal tuleb kõik alati välja, ta pole mitte kunagi ühtegi võistlust pe***e keeranud. Vaatan tema Instagrami ja suu jääb ammuli! Poiss teeb asju, mille nime ma isegi ei tea!“ kiidab Margera, kes ise on praegu pigem ülekaaluline ja tippvormi täielikult kaotanud.

Samas on ta endiselt lepinguline profirulataja. „Praegu sõidan enda lõbuks. Püüan teha asju, mis ei paneks jalgu valutama. Iga liigutus on tunduvalt valusam kui vanasti. Isegi, kui võrrelda ajaga, kui segasin profirulatamise kogu selle „Jackassi“ jamaga. Eks see oli muidugi meelepete, sest jõin toona väga palju alkoholi. Suuresti oli see valuvaigistava eesmärgiga.“