Endine vormeliäss ladus Vettelile ja kogu sarjale puid alla, kuid ülistas Schumacherit 

Michael Schumacher (pildil) on seitsmekordne maailmameister. Endine tiimikaaslane Eddie Irvine hindab tema talenti ülikõrgelt. PA Images / Scanpix

Irvine tunnistab, et ei vaata enam eriti vormel 1, sest see on igav. "Vaatan masinaid ringiratast kihutama ja leian, et see on erakordselt igav, sest midagi ei toimu. Kõik on liiga perfektne. Isegi kui teed vea, siis sel pole tagajärge. Minu hinnangul peaks vea hind olema vähemalt suur ajakaotus.