Koreasse kolinud Henri Anier: töökultuur on siin väga vôimas ja trennid intensiivsed 

„Korea on Aasia regiooni üks tugevamaid, kui mitte kõige tugevam jalgpalliriik. See kajastub nii klubide edetabelis kui ka koondise tulemustes. Kui Aasia jalgpalliga mitte tuttava eestlase jaoks võib selline käik kummalisena tunduda, siis minu jaoks on K-League'is mängimine väga suur saavutus ja edasiminek, eriti tulles just väikesest Eestist,“ ütleb Anier.

„Kontakt tekkis tänu minu eelmisele treenerile Norrast, kes mind neile soovitas. Klubi huvi oli konkreetne ning pakkumine selline, mida võtsin kohe väga tõsiselt. Spordidirektor mainis mulle nüüd Jaapanis laagris olles, et nad on minu siinoleku üle väga rõõmsad. Nad käisid läbi väga palju ründajaid, kuid otsiti just minu omadustega mängijat. Selline konkreetne huvi on oluline igale jalgpallurile, küsi kellelt iganes," selgitab ründaja, kellel muuhulgas seisab peagi Jaapanis ees sõpruskohtumine Sagan Tosuga, kus teiste seas mängib ka Hispaania legend Fernando Torres.

„Aasia turu mastaabist saab aru alles siia jõudes. Võitlus kohtade pärast on meeletu. Euroopast tulnud jalgpallureid tohib meeskonnas olla ainult kolm, see teeb 60 mängijat K-League'i peale. Tahtjaid ja väga häid mängijad, võite isegi ette kujutada, on tänapäeval ülipalju. On privileeg siin olla.“

Soomes FC Lahtis korraliku hooaja teinud Anieril oli laual mitmeid konkreetseid lepingupakkumisi: Soomest, Rumeeniast ja Kasahstanist. „Võimalus oli minna ka Ungarisse testima, huvi oli veel Iisraelist ja Šotimaalt. Erinevaid jutte oli, aga need on lihtsalt jutud. Konkreetsemaks läks asi just nendes riikides.“

Lisaks sportlikule keskkonnamuutusele ootab Anieri nüüd igas mõttes täiesti teistmoodi elu. Esialgu on Aasia teda õnneks hästi kohelnud ja võnguvad vaid head emotsioonid.

„Täiesti teine maailm – kultuur, inimesed, linnapilt. Kõik on olnud äärmiselt positiivne. Mulle väga meeldivad nende kombed ja kultuur. Kõik on sõbralikud ning teiste suhtes austusväärsed. Trennides käib väga kõva võitlus, kuid näiteks pärast trenni on kogunemised, kus esmalt räägib alati kapten, siis vanemad mängijad. Tänatakse teineteist ning näidatakse üles austust. Seda on väga kihvt kogeda ja näha. Töökultuur on siin väga vôimas ja trennid intensiivsed. Alguses oli ajavahe tõttu päris raske.“