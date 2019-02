Spordivaria EKSKLUSIIVNE INTERVJUU | Kui elu on nii ilus, et ajab üle ääre – Bam Margera võitlus deemonitega Kaarel Täll , täna, 19:00 Jaga:

KAINE: Nädalavahetusel toimunud Simple Sessioni aukülalise Bam Margera võitlus alkoholismiga on kestnud juba paarkümmend aastat. Sel aastal pole ta tilkagi võtnud ja loodab samas vaimus jätkata veel pikalt. Robin Roots

Kas kujutad ette, kui elu mõte kaob ära, sest elu on liiga hea? Just nii juhtus rulalegendi Bam Margeraga. Väikese poisina unistas ta suurelt, kuid kõik utoopia valdkonda kuulunud soovid täitusid ehk isegi liiga kiiresti. Nüüd on ta alkohoolik, kelle võitlus peas elavate deemonitega puudutab ülilähedalt miljoneid inimesi üle maailma. Jah, Bam on paljude iidol, kelle sarnaseks tegelikult keegi ei taha muutuda.