TŠEMPION! Jarl Magnus Riiber kindlustas juba MK-sarja üldvõidu ja tegi Norra kahevõistluse ajalugu 

Riiber on 17 võistlusega kogunud 1258 punkti, lähimal jälitajal Johannes Rydzekil on 497 punkti vähem, kuid laual on veel ainult 400 silma.

NRK ekspert Fred Börre Lundberg : "Arvestades ajalugu on see ülimalt vinge saavutus. Ja nii ongi. Ta kuulub nüüd eksklusiivsesse klubisse."

"Et suudaksin Seefeldis endast kõik välja võtta. Praegu tunnen, et võistlen hästi, kuid see pole minu maksimum. Unistan sellest, et saaksin Seefeldis nii hüppemäel kui ka suusarajal endast 100% kätte."