FOTOD | Tänaku ja Järveoja Toyotast meisterdati äge lumeskultpuur 

Nimelt meisterdas(id) Tänaku ja Martin Järveoja fänn(id) lumest Toyota Yarise ja disainisid selle ka vastavalt ära. "Tean, et meil on ühed kirglikumad fännid maailmas, aga kutid... See on järgmine tase! Hea töö!" kirjutas Tänak Twitteris.