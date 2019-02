VIDEO | Cardiffi peatreener saatis BBC saatejuhi tumedasse kohta 

Warnocki vaatevinklist on tegu õnnetu juhtumiga, sest enda arvates lausus ta mängujärgse intervjuu eel vaid BBC reporterile "ütle Gary Linekerile, et ta põrgusse keriks (inglise keeles "tell Gary Lineker to f*ck off")", kuid tegelikult õnnestus jalgpallifännidel see sõnavõtt kuidagi lindistada ja sotsiaalmeediasse paisata.