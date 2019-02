Kadunud jalgpalluri lennukivrakk leiti viimaks üles

Sala jäi kadunuks 21. jaanuari õhtul, mil ta oli väikelennukiga suundumas Prantsusmaalt Inglismaale. Nimelt oli Premier League'i kuuluv Cardiff City just 18 miljoni euro eest ostnud argentiinlase mängijaõigused ning Sala oli teel just oma uue leivaisa juurde, mil väikelennuk La Manche'i väina kohal kadunuks jäi. Väikelennuki Piper Malibu, piloodi Dave Ibbotsoni ning Sala otsingud lõpetati neljapäeval, kuna pärast nii mitut päeva on nende elusalt leidmise võimalus nullilähedane.

Sala saatis lennuki kadumise eel sõpradele Snapchatis heliklipi: „Tere, vennad, kuidas teil, hulludel, läheb? Olin just Nantes'is tegemas asju, asju, asju, asju, asju ja see ei lõppe kunagi, kunagi, kunagi, kunagi. Olen lennukis, mis tundub, nagu see oleks laiali vajumas. Sõidan Cardiffisse, uskumatu. Juba homme alustan uues klubis treeninguid. Vaatame, mis juhtub. Vennad ja õed, on teiega kõik korras? Kui pooleteise tunni pärast ei kuule te minu käest uusi teateid, siis ma ei tea, kas keegi saadetakse mind otsima, sest nad ei leia mind. Isa, kardan nii väga!“