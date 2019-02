Mikä Keränen: minu jaoks kuulus Matti Nykänen pooljumalate hulka 

"Mäletan, kuidas pärast seda ostsin mitu marki, millel oli Nykäneni pilt. Võin küll eksida, aga arvan, et ta võis olla tol hetkel esimene elus soomlane, kes sai oma pildi margile. See oli ikkagi prestiiži märk

See, millised inimesed nad eraelus on, see on täiesti teine teema. Jah, Matti Nykänenist filmi vaadates võisin ma küll mingite olukordade üle naerda, kuid samal ajal oli seda ka kohutavalt valus vaadata. Tundsin temas ära ehk isegi veidi iseennast. Sellise soome mehe, kes suudab tegusid teha, kuid võib ka jooma kukkuda ning lärmata nagu metsloom.

Veel leiab Keränen, et Nykäneni kuvand erines erinevate põlvkondade seas meeletult. "Kindlasti need, kes Calgary olümpiamänge ise nägid ning Mattiga koos võidurõõmu said nautida, neil on teine mälestus kui nooremal põlvkonnal, kes on harjunud vaid sellega, et ta oli endine sportlane, kes pummeldas.