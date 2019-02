Nykäneniga koos kaamera ees eputanud Allar Levandi: eks ta veidi superstaar oli 

Väikene kokkupuude Nykäneni endaga oli ka Levandil, kui soomlane enne Val di Fiemme MMil 1990. aasta detsembris Tallinnas käis. "Tal oli toona pooleli kampaania, et Matti enam ei joo. Ta tuli Tallinnasse ning siis me tegime ka ühe trenni koos," meenutab Levandi. "Mäletan, et Toomas Uba filmis seda ning siis me kaamera ees seal eputasime. Aga ta oli ikkagi viks ja viisakas mees. Sai pikalt juttu räägitud ning ta teadis ka kahevõistlust alana, et polnud ainult suusahüpped.

Rohkem kokkupuuteid minul temaga polnud, kui siis ainult võistluspaikades, sest toona sai ikka enam-vähem koos reisitud. Aga eks ta veidi superstaar juba toona oli. Alati erikoheldud, ka Soome suusaliidu poolt."

Ka Levandi kuulub nende inimeste hulka, kelle jaoks jäi Nykänen alati legendaarseks suusahüppajaks, mitte elupõletajaks. "Ta on ikkagi legend. Ükstaspuha, mis ta hiljem tegi. See rida, mille ta ajalukku kirjutas, see jääb alati alles.

Minu jaoks on Matti Nykänen ikkagi see Matti, kes võistles. Ma pole ka tema lauluande suur austaja ning ta jäi ikkagi selleks, kes ta oli, kui võitis need neli kulda. See, mis ta pärast tegi ... eks ta nägi kõvasti vaeva, et endast teine kuvand luua."

Ma olen ka tema filmi näinud ning minu meeles oli see väga kurb film. Mulle ei meeldinud see üldse ning ma ei taha seda enam kunagi vaadata. Aga eks ta selline oligi, et ühest küljest oli looduse poolt antud kapaga nii, et ajab üle ääre ning teiselt poolt olid siis mingid asjad puudu."