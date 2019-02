VIDEO | Tom Brady ja Patriots tegid ajalugu ning tõusid kõigi aegade parimate sekka 

Madalaskoorilises mängus nähti vaid ühte touchdowni. Patriots oli see, kes löögiväravast avapoolajal 3:0 juhtima pääses, kuid kolmandal veerandajal suutis Rams seisu 3:3 viigistada. Viimasel neljandikul õnnestus Patriotsil aga Ramsi kaitse läbi hammustada, touchdown joosta ning 13:3 võiduga enda ajaloo kuues meistritiitel võita.

Finaali kõige väärtuslikuma mängija auhind läks sel korral New England Patriotsi mängumehele Julian Edelmanile, kes püüdis finaalis kümme söötu, saades nii kirja 141 jardi.

Rekordilise kuuenda meistritiitli teeninud Patriots tõusis selles arvestuses nüüd Pittsburgh Steelersi kõrvale. Hetkel jääb kahte kanget lahutama ilmselt vaid Patriotsi kehvem finaalide rekord. Kui Patriotsil läks kuue tiitli võitmiseks tarvis 11 Super Bowli, siis Steelersi finaalisaldo on 6-2.

Patriotsi peatreeneri Bill Belichicki jaoks oli tegemist aga juba kaheksanda meistritiitliga. Kui kuus tükki on ta teeninud just Patriotsi juhendajana, siis kaks tiitlit pärinevad 80ndatest, mil mees tegutses New York Giantsi kaitse koordinaatorina.