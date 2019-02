Kristina Šmigun-Vähi naaseb üheksa-aastase vahe järel suusarajale 

Esmaspäevase seisuga on end Tartu Teatemaratonile kirja pannud 82 neljaliikmelist tiimi, mida on mullusega võrreldes poole enam. Stardinimekirjast leiab ka Šmigun-Vähi, kes sõidab oma võistkonna viimast vahetust (Palu-Elva, 16 km), kirjutab Tartu Maratoni korraldustiim oma pressiteates.

2010. aastal Falunis oli viimane MK-etapp ja pärast seda osalesin veel kevadel ka Eesti meistrivõistlustel. Pärast seda pole ma numbrit selga pannud. Ütleme nii, et viimasest stardist on ikka hea mitu aastat möödas.



Kuidas on olnud viimastel aastatel lood suusatamisega? Ehk et palju oled viimastel aastatel rajale jõudnud?

Üks mis kindel – ma olen suusatamist alati armastanud ja see ei ole muutunud. Just viimasel paaril talvel olen suusatamist kohe erilise mõnuga võtnud! Minu viimaste aastate suusatamised on tavaliselt olnud koos oma lastega.



Kuidas jõudsid mõtteni tulla teatemaratonile?

Mul tuli idee, et oleks hea oma uute meeskonnakaaslastega koostööd lihvida. Teatesõit on ju omamoodi meeskonnatreeningu viis.



Oled esimest korda Tartu Maratoni üritusel stardis. Kuigi eelüritusel ehk teatemaratonil, saab siiski nüüd vähemalt linnukese kirja, või kuidas?

Ma olen aastaid mõelnud, et tahaks ja nüüd see siis juhtub. Aga ma julgen ikka päris kindlasti öelda, et see esimene kord ei jää päris kindlasti viimaseks!



Millise eesmärgiga starti tuled?

Kõige rohkem tahan isikliku eeskuju kaudu näidata, et suusatamine annab hea tuju ja suurepärase enesetunde. Kes veel ei ole proovinud, see tehku järgi!



Kas Sind näeb stardis ka Tartu Maratoni põhipäeval?