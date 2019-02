TÄNA KALEVI HALLIS | Riia VEF on vägagi haavatud, kas Kalev/Cramo saab neljandal katsel võidu kätte? 

"Kolm võitu Kalevi üle on enav-vähem ainus positiivne, mida VEF sel hooajal saavutanud. Muidu on üks pettumus teise otsa," märkis Õhtulehega vesteldes tabavalt Läti korvpalliajakirjanik Guntis Keisels.

Eelmisel nädalal peetud Eesti-Läti liiga mängudes torkas silma, et VEFil oli üles antud ainult kaheksa mängijat. Millise koosseisuga tuldi Tallinna, Kalevi vastu? Õige vastus on kümne mängijaga. Seejuures katsetamiste jada jätkub, just vahetati üks ameeriklasest tagamees teise vastu.

Ühisliiga kodulehe mängueelne ülevaade nendib, et VEF on sarja nõrgim ründemeeskond (visanud hooajal keskmiselt 74,0 punkti). Just pärast nende esimest omavahelist, oktoobri lõpus peetud kohtumist on meeskondade teekonnad liikunud vastupidises suunas: Kalev pani juurde ja asub praegu 8. kohal (6 võitu - 8 kaotust), VEF aga on langenud tabeli lõpuossa.