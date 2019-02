Lennukivrakist leiti üks surnukeha. Emiliano Sala isa: see kõik peab olema uni, üks väga halb uni 

Kaks nädalat tagasi La Manche'i väina kohal kadunuks jäänud väikelennuki, mille pardal olid Sala ning piloot David Ibbotson, otsingud lõpetati algselt juba kolm päeva pärast õnnetust.

Eelmise nädala keskel leiti Cotentin'i poolsaarel asuvalt Surtainville'i rannalt kaks lennuki istmepatja, mis pärinesid ekspertide sõnul just kadunuks jäänud väikelennukilt. Nüüd tuli Guersney saarest 38 kilomeetrit põhja pool välja ka väikelennuki vrakk.

Kodumaal Argentinas viibiv Sala isa on uudisest mõistetavalt šokeeritud. "Nad ütlesid mulle pikalt, et nii palju päevi on juba mööda läinud ning siiamaani pole ühtegi uudist ei Emiliano või lennuki kohta. Ma ei usu seda. See kõik peab olema uni, üks väga halb uni," sõnas ta telekanalile Cronica.

Emiliano Sala isa Horacio (vasakul) koos oma elukaaslase Carina Mercedes Taffareliga. AP/Scanpix

Praeguseks on ka teada, et merepõhja saadetud roboti kaamerasilma abil tuvastati lennukivrakis üks surnukeha. Küll pole täpsustatud, kas tegemist on piloodi või jalgpalluri omaga.

Otsinguoperatsiooni juhtinud David Mearnsi sõnul teavitasid nad perekondi kohe pärast vraki avastamist. "Emiliano Salad ning David Ibbotsoni transportinud lennuk on lõpuks leitud. See on kõige parem tulemus, mida me pärast sellist aega loota saime, kuid mõistetavalt on see perekondade jaoks valus löök."