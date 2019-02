Atlanta muutus Super Bowli ajal USA stripipealinnaks, kasu lõikasid ka 72aastased vanaemad 

Kaastantsija Egypt ütles, et tema kavatseb nädalavahetusel teha 12tunniseid tööpäevi ning samuti viiekohalise summaga Atlantast lahkuda.

27aastane Pretty, kes on postitantsuga tegelenud 18 eluaastast saati, sõnas, et 1000dollariline teenistus õhtu kohta on Atlantas vägagi tavaline. "Oma kõrgharidusega teenisin aastas 40 000 dollarit, aga siin kogun kuus kümnel õhtul tantsides juba 100 000 dollarit," lausus ta.