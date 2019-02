Nykäneni kange konkurent: imetlesin Mattit alati 

"See on väga halb uudis," vahendab Saksa endise suusahüppaja sõnu Ilta-Sanomat.

"Nägin Mattit viimati aastal 2017, kui Soomes käisin. See oli väga mõnus kohtumine. Imetlesin teda alati," sõnas Weissflog, kel õnnestus olümpiamängudelt võita kolm ja MMidelt kaks kulda.



Ta jätkas: "Olime kanged konkurendid, kuid saime alati hästi läbi. Tõsi, keelebarjääri tõttu ei vestelnud me just liiga palju, kuid austasime ja õnnitlesime teineteist alati.



Minu hinnangul oli ta introvertne inimene, mitte selline, kes alatasa sõud tegi. Võib öelda, et ta oli tüüpiline soomlane. Tal olid tugevused ja nõrkused, nagu igal mehel, kuid minu arust kaalus positiivne pool negatiivse üles. Jään teda hea sõnaga meenutama."