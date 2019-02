Legendaarne Eddie Edwards Nykänenist: ütlesin talle alati, et ühel päeval teen talle pähe 

"Mäletan, kui nägin teda esimest korda hüppamas. See oli üliäge! Sain kohe aru, miks inimesed nii palju Mattist rääkisid," lausus Edwards, kes alustas suusahüpetega alles 20ndates, sest soovis väga olümpiamängudel osaleda ja sel alal polnud Suurbritannias konkurentsi.

Ta kvalifitseeruski 1988. aasta Calgary mängudele, kuid pärast seda muutis Rahvusvaheline Olümpiakomitee reegleid, et sarnaseid juhtumeid vältida. Nimelt polnud Edwards absoluutselt konkurentsivõimeline, kuid sai nii kuulsaks, et temast vändati 2016. aastal lausa biograafiline mängufilm "Eddie The Eagle".