Superstaar Tom Bradyt hoiavad vormis veeklaasid ja imepidžaama 

Tom Brady on legend. Vähemalt teisel pool Atlandi ookeani. Ööl vastu esmaspäeva võitis ta oma karjääri kuuenda Super Bowli ning tõusis aegade edukaimaks Ameerika jalgpalluriks.

Kuigi ta polnud tänavu oma parimate päevade tasemel, on New England Patriotsi mängujuht endiselt fenomen. Tõestuseks: 30 Brady tiimikaaslast on vanuseliselt lähemal tema 11aastasele pojale kui mehele endale.

Superstaari pika ja eduka karjääri saladus on tegelikult üsna lihtne: ta tahab mängida ning teeb kõik, et see tipptasemel võimalik oleks. Näiteks on ta suure osa aastast taimetoitlane, ainult talvel ehk siis NFLi põhihooaja viimaste mängude ning play-off-kohtumiste ajal mekib kergemat liha.

Tom Brady järjekordset Super Bowli tiitlit tähistamas. Reuters/Scanpix

„Jalgpalluri tööriistaks on tema keha,“ sõnas ta paar aastat tagasi. „25aastasena valutas mu keha kogu aeg ja ma ei kujutanud ette, et ma nii kaua mängin, sest mu käsi tegi iga päev valu. Nüüd ei valuta mu käsi ega keha kunagi. Ma naudin seda, mida ja kuidas söön. Ma ei tunne kunagi, et jään millestki ilma.“

Lisaks füüsilisele vormile hoiab ta teravana oma mõistust. Ta treenib erinevate ülesannetega iga päev oma reaktsioonikiirust, mälu ning aju. Magama läheb ta tavaliselt poole üheksa paiku ning virgub pool kuus. Brady tudib spetsiaalses pidžaamas, mis aitab tema kehal paremini taastuda.