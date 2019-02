Jalgpall Mario Balotelli rassismist: Itaalias on olukord äärmiselt ekstreemne Toimetas Mart Treial , täna, 20:05 Jaga:

Mario Balotelli. Reuters/Scanpix

Kurikuulus Itaalia jalgpallur Mario Balotelli (28) ütles, et rassism on tema kodumaal palju hullem kui Inglismaal või Prantsusmaal, kus ta samuti aastaid profivutti on tagunud.