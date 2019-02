Endine Manchester Unitedi poolkaitsja selgitas põhjalikult, miks Solskjär ei peaks ametis jätkama 

"Ole saldo on olnud fantastiline. Ta on pilved Old Traffordi kohalt minema ajanud ja tiim mängib oluliselt paremini kui Jose Mourinho käe all. Aga mida ma tahtsin "Saturday Morning Savage's" öelda, oli see, et me kõik teadsime, mis probleemid Unitedis olid. Treenerina tean, et lühikeses perspektiivis on neid küllalt lihtne lahendada.