James Harden, kui kaua veel?! 

Ning hakkame taas statistikat ja rekordeid ette lugema: Hardenist sai Wilt Chamberlaini, Michael Jordani ja Rick Barry kõrval alles neljas mängija, kes on hooaja 50 esimese mängust kahekümnes suutnud visata vähemalt 40 punkti. Lisaks on ta nüüd 27 mängus järjest visanud vähemalt 30 punkti, mis on NBA ajaloo pikkuselt kolmas säärane seeria. Enamat, 65 ja 31 mängu pikkused, on suutnud vaid Chamberlain.