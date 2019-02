Inglismaa vutiliiga keskmiku kapten: esikoha võidab kõige suuremate munadega meeskond 

"Nad nii hirmsasti tahavad seda liigat võita. Neil on selleks ka suurepärane võimalus, aga fännid peavad neid toetama. Manchester City surub tagant, sa pead kokku hoidma. Olen üsna kindel, et nad saavad sellega hakkama, sest neil on suurepärane meeskond ja maailmaklassi treener. Ning see võit oleks fantastiline ka Liverpooli inimestele."