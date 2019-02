Romelu Lukaku: ManU mängijad naeravad jälle, igaüks mängib taas omal tasemel 

United pole norralasest juhendaja käe all seni peetud kümnes mängus veel kaotusekibedust tundnud. Ning ehkki Lukaku enda mänguaeg on jäänud väiksemaks, ei häiri see teda.

"Kõik on teisiti, palju positiivsem," rääkis Lukaku Canal+-le. "Mehed naeravad jälle. Praegu läheb kõik hästi ja peame jätkama samas vaimus. Naudime seda."

Unitedi head tulemused on paljuski seotud prantslasest liidri Paul Pogba paranenud mänguvormiga. Lukaku sõnul on ka mängijad märganud muutust: "Ütleme seda trennis, Palu on õnnelik ja naeratab."

Belgia koondislane rõhutas, et iga mees mängib taas oma taseme välja. "Paul, Marcus [Rashford], isegi mina, kui mängu saan, püüan tiimile midagi anda, Anthony [Martial]. Igast mängijast õhkub võitlusvalmidust. Seda näeb trennides tehtavates minimängudes, igaüks tahab end treenerile tõestada. Ent kõige tähtsam, et jääme ühtseks meeskonnaks - see aitab meil naasta sinna, kuhu kuulume."