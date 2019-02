Kõmu FOTOD | Sa püha püss: Itaalia vehklemiskaunitar, kes julges Argentina vutistaarile ära öelda! Ohtuleht.ee , täna, 15:04 Jaga:

Antonella Fiordelisi. Instagram

Itaalia vehklemiskaunitar ja modell Antonella Fiordelisi on Instagramis tõeliselt kuum tegelane, tal on juba üle 700 000 jälgija! Kes tema pilte näeb, võib veenduda, et põhjusega.