TOHOH! Juba eelmisel sajandil tiitlivõistluste medaleid võitnud, seejärel dopinguga patustanud tippsprinter naaseb 40aastasena areenile 

Nüüd loodab Chambers end taas näidata. Tõsi, see ei pruugi ilmtingimata õnnestuda, sest rahvuskaaslaste seas on palju kergejõustikutegelasi, kes teda silmaotsaski ei salli. Endise dopingupatuse kasuks räägib siiski tõik, et ta on avalikult kõik üles tunnistanud ja kahetseb. Lisaks on ta viimastel aastatel treeninud noori jooksjaid.