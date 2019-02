VIDEO | Mäesuusakuninganna Lindsey Vonni karjääri viimane MM algas hirmuäratava kukkumisega 

Rajatöölised Lindsey Vonni turvavõrgust välja aitamas. Reuters/Scanpix

Vonn andis juba tänavu sügisel teada, et käesolev hooaeg jääb tema jaoks viimaseks . Veidi enne MMi täpsustas ta aga, et võtab suusad jalast juba kohe pärast tiitlivõistlust.

"Pärast mitmeid magamata öid olen otsustanud, et ma ei saa niimoodi jätkata," sõnas ameeriklanna. "Ma võitlen sellega, mida mu keha mulle ütleb ja sellega, mida mu meel ja süda arvavad, et olen veel võimeline. Saan uhke olla 82 MK-etapivõidu, 20 MK-tiitli, kolme olümpiamedali ning seitsme MM-medali üle ning öelda, et ükski teine naine pole ajaloos midagi sellist saavutanud. See on midagi, mille üle olen igavesti uhke."