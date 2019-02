Matti Nykäneni toakaaslane: tema iseloom muutus juues kardinaalselt 

"Minul ei olnud Mattiga tol hooajal ühtegi probleemi. Matti oli väga tore semu," sõnas Nikkola Iltalehtile. "Meil oli väga selge reegel, et me ei võtnud teineteise lõõpimist tõsiselt.

Muuhulgas sõnab Nikkola, et isegi Calgary olümpiakülas keskendus Nykänen enda arendamisele, mitte pummeldamisele: "Ta käis isegi öösiti treenimas. See näitas tema suhtumist. Võib öelda, et see oli tema viis ennast karistada."