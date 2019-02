Sala lähedased nõuavad surnukehade pinnale toomist, kuid ilmataat pikendab perekonna piinu 

Eelmise nädala keskel leiti Cotentin'i poolsaarel asuvalt Surtainville'i rannalt kaks lennuki istmepatja, mis pärinesid ekspertide sõnul just kadunuks jäänud väikelennukilt. Veidi hiljem tuli Guersney saarest 38 kilomeetrit põhja pool välja ka väikelennuki vrakk.

Esmaspäeval tuvastati merepõhja saadetud roboti kaamerasilma abil lennukivrakis ka üks surnukeha. Küll polnud videopildi vahendusel võimalik tuvastada, kas tegemist oli Sala või piloot David Ibbotsoniga.

Lennukivrakk. AAIB/Reuters/Scanpix

"Nad tahavad, õigemini nõuavad, et vrakk toodaks üles nii kiiresti kui võimalik. Nende soovid on õiged, kuid halb ilm on kõik operatsiooniplaanid segamini löönud. Mõistagi oli lennuki leidmine perekondade jaoks väike lohutus, kuid samaaegselt leidis nii kinnitust nende suurim hirm."

Argentina press vahendas ka kodumaal leinas oleva Emiliano Sala isa Horacio sõnu: "Lootus on surnud. Mul pole enam midagi öelda. Loodan, et mõlemad surnukehad on lennukis. Mõistagi tõi uudis [lennukivraki leidmisest] meile väikest lohutust, kuid me ei tea siiani, mis täpselt juhtus. Olime tegelikult juba varem minetanud lootuse neid elusast peast leida. See oleks olnud ime."

Päästelaevad õnnetuspaigas. PA/Scanpix