KUUMAD KAADRID | Peruu modell sõitis Euroopasse kodumaa vutitähte maha murdma? 

Nimelt on nemad kõik praegu tagajalgadel, et jälgida Yturbe seiklusi Vanas Maailmas. Modell lausus hiljuti kohalikus televisioonis, et plaanib sõita Moskvasse, et kohtuda kodumaa vutikoondise ühe võtmemängija Jefferson Farfaniga, kes igapäevaselt Moskva Lokomotivi eest mängib.