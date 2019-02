Endine jalgpallur: Eesti mängijaid peaks rohkem austama 

2015. aastal Infoneti vastu pallimas. Laura Oks

„Tahtsin proovida, kas saan Austraalias hakkama või mitte,“ tõdeb ta nüüd. „Jalgpallis on kõik ette-taha tehtud, nüüd pidi ise hakkama saama. Mingil hetkel sain aru, et piir on ees. Teised faktorid olid ka. Jalkakultuur on Eestis selline, et inimesed, kes jalgpalli vaatavad, ei austa väga siinseid mängijaid. Jalgpallurid saavad hästi vähe palka, inimesed trollivad ja kirjutavad igale poole halvasti. Mingi aeg kassib ära, ei viitsi lugeda sellist jama.