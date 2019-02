Rasmus Mägi võtab Eesti 600 m jooksu rekordi uuesti sihikule 

Eesti 400 m tõkkejooksu rekordi 48,40 omanik Mägi sooritas Tartus muljetavaldava sooloetteaste, ent Uusoru tipptulemus 1.17,58 jäi veel püsima. "Seda, et Urmet on kõva vana, teadsin juba varem," rääkis ajaga 1.18,48 lõpetanud tartlane. "Mäletan, et ta jooksis ilusasti."