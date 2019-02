Talisport SOOMLASTE SUUR DILEMMA: kas Matti Nykänen väärib riiklikke matuseid? Ohtuleht.ee , täna, 10:02 Jaga:

Matti Nykänen hooajal 1982/1983. Imago Sport/Scanpix

Sel nädalal lahkus meie seast Soome suusahüppelegend Matti Nykänen ning põhjanaabrite juures käib tihe arutelu: kas mees väärib riiklikke matuseid või mitte?Seni pole teada, kus ja millal Nykänen viimasele teekonnale saadetakse, kuid paljud põhjanaabrid on veendunud, et mehele peaks korraldama riiklikud matused. Ilta-Sanomat toob välja, et aastate jooksul on riiklike matustega austatud näiteks kergejõustiklast Paavo Nurmit ning näitlejat ja muusikut Esa Pakarineni. Aastal 1989 läksid riiklike matuste tingimused aga karmimaks ning üldiselt on need presidentide ja "teiste väga tähtsate inimeste" jaoks. Soome valitsuse esindaja Päivi Anttikoski sõnas, et paljud inimesed on temalt Nykäneni ärasaatmise kohta uurinud. Otsuse peab vastu võtma, kuid nad pole seda küsimust veel arutanud. Lõppsõna jääb Nykäneni perekonnale.Soome kultuuri- ja spordiminister Sampo Terho sõna, et ta uurib hetkel, kuidas oleks võimalik Nykäneni riiklike matuseid korraldada.