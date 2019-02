Jalgpallifänn kaotas Katari särgi kandmise pärast vabaduse ja sai turvameestelt peksa 

Ahmad tõmbas pahaaimamatult Katari särgi üll ja nautis matši. Ta ei teadnud, et säärane tegevus on 2017. aasta suvest diplomaatilise tüli tõttu AÜE-s karistatav.

Kusjuures isegi Suurbritannia välisministeerium hoiatab oma kodulehel: "AÜE võimud teatasid 7. juunil 2017, et sotsiaalmeedias või mistahes muul viisil Katari-vastase sümpaatia näitamine on solvang. Selle eest võib määrata rahatrahvi või vangistuse. Kohalikke traditsioone ja seadusi tuleb austada. Mõne Suurbritannias lubatud tegevusega võib seal kaasneda tõsine karistus."

"See on uskumatu!" alustas arreteeritud jalgpallifänni sõber Amer Lokie. "Ta läks lihtsalt puhkuse ajal jalgpalli vaatama, kuid arreteeriti ja teda peksti, sest ta kandis särki, mis promos Katari. Ametnikud istusid tema kõrval, kui ta mulle helistas, seega ta ei saanud kõigest ja pikalt rääkida."

Lokie jätkas: "Tundub, et ta lasti esialgu vabaks, misjärel läks ta politseijaoskonda raporteerima, et turvatöötajad peksid teda autos. Ent seal süüdistati teda hoopis valesüüdistuste esitamises ja ta vahistati uuesti. Ta rääkis väga aeglaselt ja kõlas väga hirmunult."

"Ta anus, et teeksin kõik, et teda vabaks lastakse," sõnas vahistatud mehe sõber. "Kontakteerusin välisministeeriumiga ja palusin sealt abi. Ta ütles, et helistab varsti uuesti, kuid siiani pole temast midagi kuulda olnud (esimene kõne toimus 31. jaanuaril - M.T.). Olen šokis, et ta arreteeriti T-särgi kandmise pärast. Oleme kõik tema pärast väga mures, asi on tõsine."