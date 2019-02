STATISTIKAPOMM | LeBron James sai oma suurima kolaka, kuid ületas ka järjekordse tähise 

42 punktiga kaotas möödunud ööl Los Angeles Lakers Indiana Pacersile. See oli LeBron Jamesi karjääri suurim kaotus. Lakers on ajaloo jooksul kaotanud 11 korda rohkem kui 40 punktiga. Huvitaval kombel on neist seitse kaotust tulnud alates aastast 2014.

5. järjestikuses matšis viskas Paul George vähemalt 35 punkti. See on Oklahoma City Thunderi ning eelkäija Seattle SuperSonicsi rekord. Sel hooajal on ta üle 35 silma sopsanud 13. kohtumises, sama saldo on ka Stephen Curryl. Arvestust juhib ülivõimas James Harden (30).