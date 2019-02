Kodumaal suusahüppeid timminud Kristjan Ilves naaseb võistluskarussellile 

Viimati võistles Ilves üle-eelmisel nädalavahetusel Norras Trondheimis, kust naasis 25. ja 28. kohaga. Pärast seda on ta harjutanud kodumaal, umbes 60% rõhust on läinud suusahüpetele, 40% murdmaale.

"Tundsime, et reisimise asemel on vaja hüppekindlust ja -stabiilsust veel paremaks saada," selgitas Kristjani isa ja treener Andrus Ilves möödunud nädalavahetusel toimunud Klingenthali MK-etapist loobumist.

"Heade hüpete sekka tuleb ka kehvemaid, kuid neid ei tohi võistlustel sisse lasta, sest enamus konkurente ei eksi. Oleme tegelenud, et leida head hüppetunnetust. Arvan, et natuke on paranenud, aga eks võistlus näitab."