Arstidelt karmi sõnumi saanud Algo Kärp: väga raske on leppida ja harjuda selle olukorraga 

"Spordiarstide, eesotsas Mihkel Mardnaga, sõnum oli selge: hooaeg tuleb ära lõpetada. Ei tohi tugevalt treenida ega võistelda. Tahaks öelda, et mitteaktsepteeritav otsus, aga ega mul midagi vaielda ei ole," nendib Kärp, kes Pyeongchangi OMil rõõmustas poolehoidjaid 50 km klassikadistantsi 17. kohaga.

Lühidalt öeldes on arstide karmi sõnumi taust lihtne: Kärbi organism on lihtsalt kurnatud, mistõttu on verenäitajad paigast ära ning ta ei suuda võistluskoormusel pingutada. Lumepall läks veerema juba suvel, kui ta pikalt energiadefitsiidis treenis. Oktoobrikuine haigus ja antiobiootikumikuur ainult võimendasid probleeme.

"Asjad langesid väga kehvasti kokku," ütleb ta. "Mulle anti luba jõusaalitrenni teha, sest see ei kuluta mind energeetiliselt. Aeroobset võin teha mõõdukalt, enesetunde järgi.

Ütlesin, et "nalja teete minuga, kuidas ma ei lähe suusatama?". Arstid vastasid "arvata võib, et lähed, aga meie ütleme, et mida vähem, seda parem". Olen ikkagi käinud, aga sõitnud vähem ja ilma plaanita. Raske on suusatamist nautida, kui ma tegelikult peaksin võistlema ja tulemusi tegema, mitte jalutama trennis.

Väga raske on leppida ja harjuda selle olukorraga, sest igapäevaselt on olemine väga okei. Olen justkui terve inimene."

Tuleviku osas ei julge Kärp veel midagi konkreetset välja hõigata. Arstide nägemuse järgi võiks ta vabalt tippsporti edasi teha, kui organism on puhanud ja kõik näitajad taas normis.