Majanduslikud huvid sunnivad WRC-sarja Euroopast eemale 

Juba järgmisel hooajal võivad kalendrisse lisanduda Jaapani ja Keenias toimuv Safari ralli.

"Tahan, et meistrivõistlused oleksid ülemaailmsed, seega tahan Euroopast rallisid, kus ala ajalugu algas, kuid tahan ka sarja laiendada igasse maailma nurka," sõnas rahvusvahelise autospordiliidu FIA president Jean Todt.

"Tunnen end kehvasti, et meil pole rallit Hiinas, Indias, Indoneesias või Tais. Tahan naasta Aafrikasse, töö selle nimel käib. Nagu ka Lähis-Ida osas. Samas on selge, et kalender ei saa paisuda 20 rallini, seega on vaja leida kriteeriumid.

Minu soov on, et üks ralli võiks toimuda korraga kahes riigis. Minu soovid ei täitu alati, kuid mul on tunne, et peaksime lähenema asjale loovalt. See aitaks lahendada küsimusi Euroopa kalendri osas."

Keenias ja Jaapanis toimuvad tänavu kandidaatrallid. Kui need õnnestuvad, siis tõenäoliselt on nad järgmisel hooajal WRC-kalendris. Autospordi väitel teeksid neile ilmselt ruumi Korsika, Saksamaa või Sardiinia.

Tänavuses kalendris on 14 rallit, millest 9 toimuvad Euroopas (või 10, kui arvestada ka Türgit). Lisaks on kalendris Austraalia, Mehhiko, Argentina ja esmakordselt Tšiili võidukihutamised. See tähendab, et nii-öelda valge laik laiutab Aafrikas ja Aasias.

Sarja promootori tahtest hoolimata näib ebatõenäoline, et kalender hõlmaks enamat kui 14 rallit, sest meeskondade kulud paisuks liiga suureks.