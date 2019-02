Kaksikute sünnist ilma jäänud pallur: kartsin, et naine teeb mulle säru 

"Ta on professionaal ja lülitas oma telefoni välja," rääkis Flynn. "Uskuge või mitte, ma ei pidanud tema telefoni ära peitma, ta lülitas selle välja."

"Ma teadsin, et ta võib mängu ajal sünnitada, aga ma pidin täielikult matšile keskenduma," rääkis Day päev pärast heitlust. "Kartsin, et naine teeb mulle säru, aga ta on väga mõistev. Olen tema ja oma kahe tütre üle väga uhked."