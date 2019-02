Kadunud jalgpalluri 17 miljoni saaga võttis piinliku pöörde 

Kogu tragöödia taustal jäi õhku küsimus, kuidas peaksid lepingu sõlminud klubid omavahel käituma. Cardiff nõustus Nantes'ile maksma 17 miljonit eurot, mis on Walesi meeskonna ajaloo rekordiline summa.

Nüüd hakkab kätte jõudma kapitalistliku maailmakorralduse argipäev. Nantes andis Inglismaa meedia väitel Cardiffile teada, et ootavad pangaülekannet. Juba praegu on Walesi tiimi ähvardatud kohtuga, kuigi tegelikult pole Sala surnukeha veel leitudki, vahendab Mirror. Väidetavalt esitati ultimaatum: esimene osamakse peab laekuma kümne päeva jooksul, vastasel juhul minnakse kohtusse.

Stepanov jätkas: „Kindlasti oli Nantes'is mängides tema elu kindlustatud ja suure tõenäosusega kehtis kindlustus ka paar päeva pärast üleminekut. Kuid vaevalt kindlustus üleminekusummat katab, sest see on liiga suur. Kunagi ei tea, võimalik, et mõnes üleminekulepingus on ka punkt sarnaste juhtumite kohta.“ Agent selgitas, et elukindlustus on profijalgpallurite puhul kohustuslik, ilma ei saa end jalgpalliliitudes mängijaks registreerida.

Ka Stepanov on olnud seotud suurte rahvusvaheliste üleminekutega. Nesta Sport Group OÜ ehk tema ja Jevgeni Novikovi ühisfirma senine suurim edulugu pärineb üleeelmisest aastast, kui just nemad aitasid Sloveenia koondise kaitsjal Miha Mevljal Rostovist Peterburi Zeniiti kolida. Transfermarkti portaal pakub tehingu hinnaks 8 miljonit eurot.

Cardiffi fännid mälestavad mängijat, kes nende juurde ei jõudnudki. AFP/Scanpix

Mis Salaga ikkagi juhtus?