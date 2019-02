GALERII | Hermeti imevise tõi Müürsepale kaotuse, Wroteni söödupidu vedas Kalev/Cramo võiduni 

„Tänane mäng oli üks pikk kannatuste jada, aga lõpuks saime võidu kätte ja see on kõige tähtsam. Esimesel poolajal viskasid nad küll 50 punkti, aga õnneks me saime ise ka sisse, nii et selle taha ei jäänud. Teisel poolajal saime oma kaitseplaani enamvähem toimima ja nagu ma ka meestele ütlesin, et mänge võidetakse viimase kahe minutiga. Tegutsesime lõpus kindlamalt ja viimase lahendusega oli õnne ka, aga nagu öeldakse, et õnn tuleb ikka ise tuppa lasta,“ võttis Priit Vene mängu kokku.