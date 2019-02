Hermeti imevise tõi Müürsepale kaotuse, Wroteni söödupidu vedas Kalev/Cramo võiduni 

Hermet sai kõigepealt seitse sekundit enne lõppu kaugviset proovida ja see lendas mööda, kuid sama mees sai tagasi põrganud palli endale ja seejärel tabas koos sireeniga.

Kalev on nüüd 18 võidu ja kahe kaotusega tabeli kolmas, Ogre on 14 võidu ja seitsme kaotusega neljas. TLÜ on kümne võidu ja 11 kaotusega seitsmes, Tartu üheksa võidu ja kümne kaotusega kaheksas.