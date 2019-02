Andres Sõber | Karjääri lõpetavate Taltsi ja Arbeti sõnu kuuldes oleks peaaegu pisar silma tulnud  

Janar oli omal ajal täiesti ula peal. Olin 2000. aastate alguses TTÜ/A. Le Coqi võistkonna peatreener ja saatsin mängijad, nagu ikka, jõusaali. Janari ema oli jõusaali administraator ja ütles, et tal on üks pikk poiss. Küsis, kas ta võiks meile trenni tulla. Ütlesin, et davai, saada.

Janar mängis Lasnamäel ühes spordikoolis, kelle kehalise kasvatuse õpetajat ma tundsin. Janar polnud mingi pätt, aga õpetaja ütles, et aeg-ajalt olid tal lõhnad juures, kui tundi tuli. Aga ta tahtis korvpalli mängida. Käis ennast isegi osadele tiimidele pakkumas.

(Tiit) Sokule Janar ei kõlvanud, (Allan) Dorbeki juurde ta minna ei tahtnud. Leidsime hea omavahelise keemia ja ta põrutas minu juures veel kolm aastat. Tuleb välja, et kõige halvem treener ei saanud ma olla. Jutud, et Talts, Arbet ja Kangur olid vale treeneri juures, kõlab pahatahtliku mõnitamisena.

Pole küsimustki – on vägev, kui saad kolmele mehele sellise poweri sisse panna, et nad lõpetavad alles nüüd. Ma ei arva, et mina tegin neist mängumehed, aga peamine on see, et nad tahtsid trenni tulla ja tulid isuga.

Kuulasin eelmisel nädalal Delfi podcasti, kus Talts ja Arbet rääkisid, kuidas nad minust lugu peavad. Mul pidi pisar silma tulema, kui nad ütlesid, et Sõber lasi neil olla sellised, nagu nad olid. Las need NBA-jutud olla.

Müristasime 2000. aastate alguses Kalevi tiimiga ikka täiega. Loomulikult olid seal omad mured, majanduslikult olid klubil väga rasked ajad. Mäletan, kuidas organiseerisin poistele kuskil kebabis lõunasöögid. Palku polnud paar-kolm kuud.