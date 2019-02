USAst Euroopa kaudu Kagu-Aasiasse – Eesti võrkpallikoondislase kurve täis karjäär 

„See oli kõik pealehakkamise värk,“ sõnab ta tagantjärele. „Teadsin, et tahan sinna minna ning otsisingi ise koolid välja. USA-siseselt on võrkpalluritel lihtne, kuna neil on kindlad turniirid, kus treenerid mängijaid vaatamas käivad. Aga Euroopasse nad naljalt ei jõua. Eriti siia Euroopa nurka, pisikesse Eestisse. Siis mõtlesingi, et tahan ise näha, mis on võimalik.“