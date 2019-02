VIDEO | „Jackassi“ superstaar külastas Eestis koera, kelle ostis 50 euroga Läti neonatsilt 

Nädalavahetusel käis ta Rigal külas ja sotsiaalmeediasse postitatud videost on näha, et koer tundis vana peremehe nägemisest siirast rõõmu.

Selleks hetkeks oli Margeral juba kaks kodulooma, sest varem oli ta koos Nicole'iga päästnud ühe Rumeenia koera, keda kohtasid Cluj-Napoca piirkonnas. „Tee kõrval oli üks koer, tundus, et ta hakkab surema. Ta polnud söönud. Lihtsalt pidime ta kaasa võtma.“ Tema nimeks sai Roman.

Nõnda saabuski olukord, et Margerad olid tagasi Eestis ja neil oli kaks koera. Elu polnud enam sugugi endine. „Sain ühtäkki aru, et enam ei saa minna uhketesse restoranidesse, isegi hotellid ei tahtnud meid enam näha. Koerad olid veel väikesed ja s***usid igale poole. Nad lasid mu auto korduvalt täis,“ pajatas Margera. Lõpuks maandutigi Pärispea kandis asuvas metsamajakeses, kus koerad said mõnusalt ringi joosta.